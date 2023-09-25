İmamoğlu'ndan belediye başkanlarına aba altından sopa: Desteğinizi çekerseniz altınızı boşaltırım

14 ve 28 Mayıs’ta yaşanan hezimet dolu seçimlerinin ardından CHP kendine gelebilmiş değil. Kurultay'a giden süreçte CHP'nin en çok üye ve delegesinin bulunduğu İstanbul için adaylar belli oldu. CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel ile iş birliği içinde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ortak adayı Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik olurken, İmamoğlu CHP içindeki kulislerine şimdiden başladı. CHP yandaşı Barış Yarkadaş katıldığı televizyon programında, tartışmaları alevlendirecek bomba bir açıklamada bulundu. İmamoğlu'nun Çelik'e destek açıklayan CHP İstanbul Milletvekili, PM Üyesi Erdoğan Toprak ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a aba altından sopa gösterdiğini belirten Yarkadaş, İmamoğlu'nun "Desteği çekerseniz altını boşaltırım" dediğini ifade etti.