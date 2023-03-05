05 Mart 2023, Pazar
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''İmamoğlu ve Yavaş masum değil''
6'lı koalisyonu seçimden önce dağıtan Meral Akşener'e CHP'deki tepki öfkeye evirildi. Ancak CHP’li bir isim var ki Akşener’e değil, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi. 2 belediye başkanı hiç masum değil diyen CHP Bolu Belediye Başkanı, "Akşener sinyal almasa bu isimleri önermez" ifadelerini kullandı. "hem genel başkanımız aday deyip hem de sağda solda PR çalışmalarını çok ahlaki bulmuyorum" diye de ekledi.