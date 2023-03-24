İmamoğlu ve Yavaş çiftçiye olan borcunu ödemedi! Aldıkları ürünün parasını ödemediler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 3 yıl önce Adana'da çiftçilik yapan Abdullah Temel'den patates ile soğan aldı. İki belediye başkanı aradan geçen zamana rağmen Temel'e olan borçlarının büyük bölümünü ödemedi.

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