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İmamoğlu ve Akşener'den Kılıçdaroğlu'na tuzak! Enver Aysever'den bomba iddia: İnsan gerçekten hayret ediyor.

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2022 12:44
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‌2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Yaşanan gelişmeler ışığında CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Enver Aysever'den dikkat çeken bir iddia geldi. Aysever, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu ve ekibi tarafından kurulan sözde kumpasın detaylarını anlattı. WhatsAspp grubuyla başlayan ve Kılıçdaroğlu'ndan gizlenen bilgiler Meral Akşener'e aktarılarak süreç tamamlandı. İşte Aysever'in CHP ve İYİ Parti ekseninde yaşanan adatlık krizini gözler önüne serdi o iddia....
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