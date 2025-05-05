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İmamoğlu şüpheli sıfatıyla ifade verdi!

İmamoğlu şüpheli sıfatıyla ifade verdi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.05.2025 23:44
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38’inci Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şüpheli sıfatıyla ifade verdi. İmamoğlu’na savcılık tarafından dokuz soru yöneltildi.
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İmamoğlu şüpheli sıfatıyla ifade verdi!
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