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İmamoğlu soruşturması | Gazeteci Ekrem Kızıltaş: Kanıtsız kimse bu işlere kalkışmaz

İmamoğlu soruşturması | Gazeteci Ekrem Kızıltaş: Kanıtsız kimse bu işlere kalkışmaz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.03.2025 12:53
Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturmada deliller insanların gözü önünde bulunmasına rağmen bunları inkar eden Özgür Özel’in açıklamalarını A Haber’de değerlendiren gazeteci Ekrem Kızıltaş, “Ortada bir sürü şey var. Kanıtsız kimse bu işlere kalkışmaz. Çocuğa bile söyleseniz siz güler. Hadi canım der.” sözlerine yer verdi.
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İmamoğlu soruşturması | Gazeteci Ekrem Kızıltaş: Kanıtsız kimse bu işlere kalkışmaz
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