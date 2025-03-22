22 Mart 2025, Cumartesi
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İmamoğlu soruşturması | Gazeteci Ekrem Kızıltaş: Kanıtsız kimse bu işlere kalkışmaz
Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturmada deliller insanların gözü önünde bulunmasına rağmen bunları inkar eden Özgür Özel’in açıklamalarını A Haber’de değerlendiren gazeteci Ekrem Kızıltaş, “Ortada bir sürü şey var. Kanıtsız kimse bu işlere kalkışmaz. Çocuğa bile söyleseniz siz güler. Hadi canım der.” sözlerine yer verdi.