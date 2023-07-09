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İmamoğlu seçim sonucuna göre mi plan yaptı? | ANALİZ

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Giriş: 09.07.2023 14:14
CHP'de değişim tartışmalarının odağındaki isim Ekrem İmamoğlu. Ancak İmamoğlu'nun seçim öncesi Kılıçdaroğlu'na tam desteği seçim sonrası ise hemen karşısına geçmesi tartışma konusu. İmamoğlu'nun çelişkili tutumu seçimlerde iki ihtimale yönelik de hazırlık yaptığı yönünde. Yani İmamoğlu adımlarını, seçim kazanılsa Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak, seçim kaybedilirse de CHP Genel Başkanı olma yolunda ilerleyecek şekilde planlamış görünüyor. Detaylar analiz haberimizde...
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