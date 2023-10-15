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İmamoğlu İstanbul'u kendi haline bırakmış! CHP'li belediyeden yine bir hizmet sorunu! Vatandaşlardan tepki yağdı

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Giriş: 15.10.2023 18:56
İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektiriyor. İmamoğlu ve ekibi İstanbulluyu her gün yeni ulaşım skandalıyla baş başa bırakmaya devam ediyor. Bu sefer de, hafta sonunu dışarda geçirmek isteyen vatandaşlar, Beylikdüzü-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüsün arızalanması nedeniyle mağduriyet yaşadı.
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