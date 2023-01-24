24 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İmamoğlu ile Kaftancıoğlu kavgası CHP'yi karıştırdı! Yandaşlar isyanda: Artık CHP'nin AK Parti'yi İstanbul'da yenebilmesi çok zor

İmamoğlu ile Kaftancıoğlu kavgası CHP'yi karıştırdı! Yandaşlar isyanda: Artık CHP'nin AK Parti'yi İstanbul'da yenebilmesi çok zor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.01.2023 01:12
Güncelleme:24.01.2023 01:12
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2023 emelleri doğrultusunda partisinden buyruk hareket eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Aptal, şizofren" demiş, ikili arasındaki gerilim bir hayli konuşulmuştu. Kaftancıoğlu, dün yaptığı açıklamayla, İmamoğlu ile arasındaki gerilimi daha da alevlendirerek, İstanbul seçimlerinin mimarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyip "Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu" ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu ifadeler partiyi karıştırdı. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, yaşananlar sonrasında CHP'nin toplanıp AK Parti'yi İstanbul'da yenebilmesinin çok zor olduğunu dile getirdi.
Bay Kemal’in ’Akşener-İmamoğlu’nu bitirme planı
Bay Kemal'in 'Akşener-İmamoğlu'nu bitirme planı
İmamoğlu ile Kaftancıoğlu kavgası CHP’yi karıştırdı!
İmamoğlu ile Kaftancıoğlu kavgası CHP'yi karıştırdı!
ABD Kur’an’ın yakılmasını kınayamadı!
ABD Kur’an’ın yakılmasını kınayamadı!
Halk TV’de Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak sözler!
Halk TV'de Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler!
Karaköy’deki Ermeni kilisesinde yangın çıktı
Karaköy'deki Ermeni kilisesinde yangın çıktı
Kazanamayacağını anlayan 6’lı masa HDP’ye yanaştı
Kazanamayacağını anlayan 6'lı masa HDP'ye yanaştı
Başkan Erdoğan’dan milyonlara müjdeler
Başkan Erdoğan'dan milyonlara müjdeler
Erdoğan’dan İsveç’e: NATO desteği göremeyeceksiniz
Erdoğan'dan İsveç'e: NATO desteği göremeyeceksiniz
Tehditte sınır tanımıyorlar! Erdoğan’ı hedef aldılar
Tehditte sınır tanımıyorlar! Erdoğan'ı hedef aldılar
Hollanda ve İsveç’te Kur’an saldırıları!
Hollanda ve İsveç'te Kur'an saldırıları!
İsveç’in NATO üyeliği veto mu edilecek?
İsveç'in NATO üyeliği veto mu edilecek?
Avrupa’nın barbarlığı! Hedef İslam ve Türkler
Avrupa’nın barbarlığı! Hedef İslam ve Türkler
Daha Fazla Video Göster