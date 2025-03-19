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İmamoğlu gözaltına alındı! Bahçeli: Hiç kimse dokunulmaz değil

İmamoğlu gözaltına alındı! Bahçeli: Hiç kimse dokunulmaz değil

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.03.2025 11:20
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı operasyona ilişkin hukukun vereceği her türlü karara saygıyla yaklaşılması gerektiğini söyledi. MHP lideri Bahçeli, “Hiç kimse dokunulamaz, ulaşılamaz, erişilemez ve hesap sorulamaz değildir.” ifadesini kullandı.
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İmamoğlu gözaltına alındı! Bahçeli: Hiç kimse dokunulmaz değil
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