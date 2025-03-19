19 Mart 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İmamoğlu gözaltına alındı! Bahçeli: Hiç kimse dokunulmaz değil
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı operasyona ilişkin hukukun vereceği her türlü karara saygıyla yaklaşılması gerektiğini söyledi. MHP lideri Bahçeli, “Hiç kimse dokunulamaz, ulaşılamaz, erişilemez ve hesap sorulamaz değildir.” ifadesini kullandı.