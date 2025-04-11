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İmamoğlu asıl telefonunu vermemiş!

İmamoğlu asıl telefonunu vermemiş!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.04.2025 22:35
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiaları nedeniyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle mahkemedeydi. Suçlamaları reddetti, 40 dakika savunma yaptı. Bu davanın hemen ardından ise, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde başlayan "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla ilgili duruşmaya çıktı.
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İmamoğlu asıl telefonunu vermemiş!
İmamoğlu asıl telefonunu vermemiş!
İmamoğlu asıl telefonunu vermemiş!
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