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İmamoğlu adaylığını açıklayacak mı? CHP İstanbul kongrelerinde çarpıcı sonuç

A Haber
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Giriş: 14.08.2023 13:18
Ekrem İmamoğlu'nun bu hafta "adayıyım" açıklaması yapması bekleniyor. Bu arada İstanbul'da bazı ilçelerdeki kongrelerden çarpıcı sonuçlar çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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