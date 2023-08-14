İmamoğlu adaylığını açıklayacak mı? CHP İstanbul kongrelerinde çarpıcı sonuç

Ekrem İmamoğlu'nun bu hafta "adayıyım" açıklaması yapması bekleniyor. Bu arada İstanbul'da bazı ilçelerdeki kongrelerden çarpıcı sonuçlar çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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