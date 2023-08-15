İmamoğlu aday olmayacak mı?

28 Mayıs'taki tarihi hezimet sonrası 'değişim' savaşı başlatıp CHP koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu, hedefe ulaşamadı, havlu attı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviremeyen İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi’nde İBB adaylığını açıkladı ve "İstanbul ve Türkiye'nin kaderi mühürlüdür. Kendimi İstanbul'a mühürledim" dedi. "İstanbul ittifakını en güçlü şekilde kurmaya geliyorum" geliyorum diyerek 2019'a gönderme yapan İmamoğlu, İYİ Parti ve terörün siyasi ayağı HDP'ye ittifak için göz kırptı. "Adayım demedim, yola çıkıyorum dedim" diyerek çark eden İmamoğlu, "CHP 2. parti olmakla övünemez" diyerek Kılıçdaroğlu'nu bombaladı. İmamoğlu'nun İBB adaylığı kararında Kılıçdaroğlu'nun kongrelerde ipi göğüslemesi etkili oldu.