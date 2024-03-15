İmamoğlu 2019 vaatlerini unuttu! Vaatleri ya hatırlamadı ya da yapamam dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, önceki seçimlerde söz verdiği ancak tutamadığı vaatleri ile gündemde. Katıldığı programlarda da o vaatler hatırlatıldı kendisine. İmamoğlu'nun birçoğuna yanıtı ise "hatırlamıyorum" oldu. İşte hatırlanmayan vaatler A Haber ekranlarında…

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