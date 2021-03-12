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İllerde yeniden kapanma olacak mı? Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Giriş: 12.03.2021 14:46
Güncelleme:12.03.2021 14:50
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Hz. Ali Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 'İllerde yeniden kapanma olacak mı?' sorusuna Başkan Erdoğan, "Aldığımız kararların arkasında durmaya çalışacağız. Ama risk olursa süreci devam ettireceğiz. 50 milyon doz daha aşı gelebilir" dedi.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

İLLERDE YENİDEN KAPANMA OLACAK MI?

(Mutasyonlu virüsün yayılımı) Tüm dünyada olduğu gibi bizde de böyle bir sıkıntı var.

(Kademeli normalleşme adımları) Şartları zorlayacağız. Aldığımız kararların arkasında durmaya çalışacağız. Çin'den de ikinci bir paketin gelmesi söz konusu olabilir. Mutabık kalırsak bir 50 milyon daha Çin'den alabiliriz. Ama risk olursa süreci devam ettireceğiz.

MISIR'LA GÖRÜŞMELER

Mısır'la istihbari ve ekonomik işbirliği zaten devam ediyor. Bunun en üst düzey değil de bir tık altında devam ediyor. Gönlümüz ister ki Mısır'la olan bu süreci çok daha güçlü bir şekilde devam ettirelim. Onun için de yapılan bu istihbari, diplomatik, siyasi görüşmeler netice verici olduktan sonra biz bunu çok daha ileri kademelere taşırız. Mısır halkını Yunanistan'ın yanına yerleştirmek söz konusu değil. Olması gereken yerde görmek isteriz. Hatta daha ileri gidiyorum.

SUUDİ ARABİSTAN-YUNANİSTAN TATBİKATI

Suudi Arabistan'ın şu anda Yunanistan'la ortak tatbikata girmesi bile bizi üzmüştür. Burada yine Suudi Arabistan yetkilileriyle ayrıca görüşeceğiz. Bu böyle olmamalıydı, olmamalıdır diye düşünüyoruz.

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