16 Ocak 2023, Pazartesi
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İlklerin yılı: 2022
Geride bıraktığımız 2022 yılında dünya küresel krizin yaralarını sarmaya çalışırken, devler liginde yarışan Türkiye prestijli projeleri bir bir hayata geçirdi. Yerli otomobilden savunma sanayii hamlelerine, doğal gaz ve petrol keşiflerinden tahıl koridorundaki diplomatik başarılara kadar Türkiye eşine az rastlanır bir vizyon sergiledi. İşte ilklerin yılı 2022'de yaşananlar...