İLKLERİN HAREKATI: PENÇE – KILIÇ! Terör örgütüne “Pençe” darbesi: 1.441 terörist etkisiz hale getirildi

Hakurk'ta 2019'da başlayan Sinat-Haftanin ile devam eden, Metina ve Avaşin-Basyan ile genişleyen, Zap bölgesiyle süren Pençe serisi operasyonlar, son olarak Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kılıç Herakatı ile devam ediyor. TSK'nın Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği "Pençe" serisi operasyonlarla şu ana kadar 1441 terörist etkisiz hale getirildi.

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