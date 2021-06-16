16 Haziran 2021, Çarşamba
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İlkbahar-yaz operasyonlarıyla PKK’ya darbe! Son 2 ayda 9'u üst düzey 48 terörist etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK’ya ilkbahar-yaz operasyonlarında büyük darbe vuruldu. Son 2 ayda 9'u üst düzey 48 terörist etkisiz hale getirildi. 298 sığınak ve mağarada, 159 mayın/EYP, 137 silah, 99 el bombası ele geçirildi. Son gelişmeleri Diyarbakır'dan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.