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İlkbahar-yaz operasyonlarıyla PKK’ya darbe! Son 2 ayda 9'u üst düzey 48 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 16.06.2021 15:25
Terör örgütü PKK’ya ilkbahar-yaz operasyonlarında büyük darbe vuruldu. Son 2 ayda 9'u üst düzey 48 terörist etkisiz hale getirildi. 298 sığınak ve mağarada, 159 mayın/EYP, 137 silah, 99 el bombası ele geçirildi. Son gelişmeleri Diyarbakır'dan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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