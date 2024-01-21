21 Ocak 2024, Pazar
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İlk Türk Astronot uzayda
Türkiye tarihi bir başarıya daha imza attı uzaya giden İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonuna ayak bastı. Orada neler yapacak Merve Pekmez Ankara'dan konuğuyla aktardı.