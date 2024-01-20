20 Ocak 2024, Cumartesi
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu sürüyor! Dragon uzay istasyonuna kenetlendi!.
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın içerisinde olduğu SpaceX aracı geçtiğimiz gün NASA'nın Florida'daki merkezinden başarıyla fırlatıldı. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, uzaydan gönderdiği ilk mesajda Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözünü kullandı. Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Dragon kapsülü saat 13.42 itibarıyla uzay istasyonuna kenetlendi. Kenetlenme sonrası tüm işlemlerin tamamlanmasıyla ekip istasyona girerken büyük coşku yaşandı. Gezeravcı'yı istasyon ekibi sarılarak karşıladı..