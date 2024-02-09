İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya nasıl dönecek? A Haber'de anlattı

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı bugün saat 16:50'de Florida'ya iniş yapabilecek mi? Hava koşulları nasıl olacak? İniş yolculuğu nasıl olacak? TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Lokman Kuzu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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