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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya dönüyor

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Giriş: 07.02.2024 17:53
Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu çerçevesinde ISS'e giden ilk Türk olan Alper Gezeravcı'yı taşıyan Dragon kapsülü Dünya'ya dönmek üzere ISS'ten ayrıldı.
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya dönüyor
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya dönüyor
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