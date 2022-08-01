01 Ağustos 2022, Pazartesi
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İlk tahıl gemisi yola çıktı! Tahıl gemisi 2 Ağustos'ta İstanbul'da olacak
Tahıl sevkiyatı anlaşmasının ardından ilk gemi Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıktı. Bu gemiler uydudan ve İHA'larla takip edilecek. Sevkiyat İstanbul'da oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nden yönetilecek. Son bilgileri A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.