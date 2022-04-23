İlk Meclis nasıl kuruldu? 102 yıl önce bugün neler yaşandı?

Türkiye Büyük Millet Meclis bundan 102 yıl önce kuruldu. Anadolu’da kurtuluş mücadelesi meşru zemine oturtuldu ve tüm dünyaya yeni Türk devletinin Türkiye olduğunun ilanı yapıldı. Peki ilk Meclis nasıl kuruldu? 23 Nisan’ın anlam ve önemi ne? 102 yıl önce bugün neler yaşandı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satan değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN