"İlk karneyi Mayısta aldılar ikincisi Martta"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, A Haber'in sorularını yanıtladı. 2024 yerel seçimlerinde, muhalefetin elindeki üç büyükşehrin geri kazanılacağını söyleyen Dağ, vatandaşın CHP’li Belediye Başkanları tarafından hayal kırıklığına uğratıldığını dile getirdi. Dağ, "İlk karneyi Mayıs'ta aldılar; ikinci karneyi de Mart'ta alacaklar" ifadelerini kullandı.