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İlk iftar şehit aileleriyle! Başkan Erdoğan'ın Ramazan ayı programında neler var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2024 12:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan’ın ilk iftarını şehit aileleri yapacak. Ramazan'ın ikinci gününde büyükelçiler ve MKYK üyeleri ile iftar olacak. Başkan Erdoğan’ın miting programları da sürecek. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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