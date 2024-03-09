İlk iftar şehit aileleriyle! Başkan Erdoğan'ın Ramazan ayı programında neler var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan’ın ilk iftarını şehit aileleri yapacak. Ramazan'ın ikinci gününde büyükelçiler ve MKYK üyeleri ile iftar olacak. Başkan Erdoğan’ın miting programları da sürecek. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN