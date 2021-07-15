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İlk hedef Erdoğan'dı! Marmaris'te darbecilerin inlerine girildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.07.2021 13:38
Güncelleme:15.07.2021 13:51
Hain FETÖ’cüler tarafından 5 sene önce haince planlanan darbe girişiminde darbeciler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı konutta bulamayınca ormana kaçtı. Helikoptere de binemedikleri için ormanlık alana gizlenen darbeciler 18 gün sonra inlerinde yakalandı.

Tarihe kara bir leke olarak yazılan 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinde 5 yıl geçti. Kara geceyle ilgili her detay teker teker incelendi.

Orada yaşananları A Haber muhabiri Gamze Elçi anlattı.

Hain darbecilerin hedefi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı. O gece Erdoğan'ı konutta bulamayan eli kanlı darbeciler bölgeden kaçamadıkları için ormanlık alana gizlendi.

Ormanlık alana gizlenen alçak darbeciler, 18 gün boyunca hem havadan hem de karadan sürdürülen operasyonlar sonucunda bir kısmı menfezde bir kısmı da yolda araç durdurmaya çalışırken yakalandı.

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