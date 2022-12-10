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İlk Evim İlk İş Yerim’de kuralar devam ediyor! 30 ilde 62 bin 928 konutun hak sahipleri belirlendi

A Haber
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Giriş: 10.12.2022 09:26
İlk Evim İlk İş Yerim başvurularında kura çekimi sürüyor. Bugüne kadar hangi illerde kura çekildi. Peki sırada hangi iller var? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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