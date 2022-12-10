İlk Evim İlk İş Yerim’de kuralar devam ediyor! 30 ilde 62 bin 928 konutun hak sahipleri belirlendi

İlk Evim İlk İş Yerim başvurularında kura çekimi sürüyor. Bugüne kadar hangi illerde kura çekildi. Peki sırada hangi iller var? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.

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