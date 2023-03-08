08 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları "İlk Evim İlk İş Yerim" kampanyası! Proje kapsamında afet bölgesindeki illere öncelik tanınacak

"İlk Evim İlk İş Yerim" kampanyası! Proje kapsamında afet bölgesindeki illere öncelik tanınacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.03.2023 10:52
TOKİ tarafından depremler nedeniyle ara verilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projeleri kaldığı yerden devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde öncelik afet bölgesinde olacak. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İlk Evim İlk İş Yerim kampanyası!
"İlk Evim İlk İş Yerim" kampanyası!
Kiracı ve ev sahipleri dikkat!
Kiracı ve ev sahipleri dikkat!
Kendilerini değil Türk halkını düşündüler!
Kendilerini değil Türk halkını düşündüler!
İşte enkazların döküldüğü yer
İşte enkazların döküldüğü yer
Kılıçdaroğlu 5 yıl önceki açıklamasını unuttu
Kılıçdaroğlu 5 yıl önceki açıklamasını unuttu
Binayı kamyon ayakta tuttu!
Binayı kamyon ayakta tuttu!
Deprem bölgesinde ön saflarında yer aldılar!
Deprem bölgesinde ön saflarında yer aldılar!
İsveç’ten PKK’ya yönelik itiraf sonrası hamle
İsveç'ten PKK'ya yönelik itiraf sonrası hamle
En keyifli ve en temiz seçildi
En keyifli ve en temiz seçildi
HDP’den Kılıçdaroğlu’na tebrik yağıyor!
HDP’den Kılıçdaroğlu’na tebrik yağıyor!
Meral Akşener’in yüzü neden asıktı?
Meral Akşener’in yüzü neden asıktı?
Külliye’de kritik görüşme
Külliye'de kritik görüşme
Daha Fazla Video Göster