08 Mart 2023, Çarşamba
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"İlk Evim İlk İş Yerim" kampanyası! Proje kapsamında afet bölgesindeki illere öncelik tanınacak
TOKİ tarafından depremler nedeniyle ara verilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projeleri kaldığı yerden devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde öncelik afet bölgesinde olacak. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.