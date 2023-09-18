18 Eylül 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İlk düzenleme emekli maaşları ve gençlere vergisiz telefon! TBMM 1 Ekim'de açılıyor
1 Ekim'de yeni yasama yılına başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem takvimi netleşiyor. Yoğun gündemde ele alınması beklenen ilk başlıklar arasında emekli maaşı ve gençlere vergisiz cep telefonu uygulaması yer alıyor. Kübra Bal detayları aktardı.