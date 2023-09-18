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İlk düzenleme emekli maaşları ve gençlere vergisiz telefon! TBMM 1 Ekim'de açılıyor

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Giriş: 18.09.2023 09:23
1 Ekim'de yeni yasama yılına başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem takvimi netleşiyor. Yoğun gündemde ele alınması beklenen ilk başlıklar arasında emekli maaşı ve gençlere vergisiz cep telefonu uygulaması yer alıyor. Kübra Bal detayları aktardı.
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Emekli maaşları ve gençlere vergisiz telefon...
Emekli maaşları ve gençlere vergisiz telefon...
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