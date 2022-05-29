29 Mayıs 2022, Pazar
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İlk 4 harekat nerelere yapılmıştı?
Terör örgütü PKK'nın taciz saldırılarını artırmasının ardından, Milli Güvenlik Kurulu sonrası Başkan Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine 5. harekatın sinyallerini vermişti. Peki ilk 4 harekat hangi bölgelere ne zaman yapılmıştı? İşte detaylar...