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İlk 4 harekat nerelere yapılmıştı?

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Giriş: 29.05.2022 08:41
Güncelleme:29.05.2022 09:14
Terör örgütü PKK'nın taciz saldırılarını artırmasının ardından, Milli Güvenlik Kurulu sonrası Başkan Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine 5. harekatın sinyallerini vermişti. Peki ilk 4 harekat hangi bölgelere ne zaman yapılmıştı? İşte detaylar...

Suriyeye harekat hazırlığı SURİYE'YE HAREKAT HAZIRLIĞI

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