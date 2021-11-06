07 Kasım 2021, Pazar
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Ilısu Barajı ve HES bugün hizmete açılıyor! Dev yatırımı Başkan Erdoğan açacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Mardin'e giderek, Güneydoğu Anadolu'da Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci dev proje olan Ulısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni hizmete açacak. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik Mardin’den aktardı.