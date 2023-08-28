İlişkilerde yeni dönem! Yunan Dışişleri Bakanı 5 Eylül'de Ankara'yı ziyaret edecek

Son dakika haberleri… Yunan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, 5 Eylül'de Ankara'yı ziyaret edecek. Sorunların çözümü için tekrar masa kuruluyor. Yunan Bakan Gerapetritis, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. Notları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.

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