13 Şubat 2024, Salı
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İliç'te toprak kayması meydana geldi! Heyelan bölgesinde sorun ne?
Erzincan'daki altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. A Haber canlı yayınına bağlanan Maden Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Gündüz Ökten olay hakkındaki detayları anlattı.