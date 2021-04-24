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İletişim Başkanlığı'ndan Los Angeles ve İstanbul'da 'Şehit Diplomatlar Sergisi'
İletişim Başkanlığı'nın 'Şehit Diplomatlar Sergisi' Los Angeles ve İstanbul'da bugün açılıyor. 24 Nisan-30 Mayıs arasında ziyaret edilebilecek sergide ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerinin Türk diplomatlara yönelik sistematik terör saldırıları ve suikastlar tüm detaylarıyla açıklanıyor. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer sergiden detayları anlatıyor.