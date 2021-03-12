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İletişim Başkanlığından "İstiklal Marşı" klibi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan seslendirdi

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Giriş: 12.03.2021 21:23
Güncelleme:12.03.2021 22:00
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstiklal Marşı'nın Milli Marş olarak kabul edilişinin 100'üncü yılına özel, klip hazırladı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstiklal Marşı'nı seslendirdiği klibi, İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstiklal Marşı'nın Milli Marş olarak kabul edilişinin 100'üncü yıl dönümüne özel video klip hazırladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstiklal Marşı'nı seslendirdiği klibi, İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yayınladı.

Altun, kliple birlikte "Tam 100 yıldır 3 kıta 34 ülkede 80 şehitlikte aynı bayrağın altında aynı mısralar okunur. Bu mısralar bağımsızlığımızın tüm dünyaya ilanıdır. Baştan sona her bir satırda aziz milletimizin hikayesini anlatır Mehmet Akif. Ve biz Akif'in mısralarıyla haykırırız özgürlüğümüzü" notunu paylaştı.

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