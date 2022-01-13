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İletişim Başkanlığı’ndan “Hello Türkiye” kampanyası

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Giriş: 13.01.2022 16:40
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Hello Türkiye" kampanyasını başlattı. Amaç, "Türkiye" ismini uluslararası mecralarda daha etkin bir şekilde duyurabilmek. Bu nedenle de bir marka ofisi kuruldu. İletişim Başkanlığı kampanyanın başarıya ulaşabilmesi için herkesten destek beklediğini duyurdu.
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