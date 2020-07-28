İletişim Başkanlığı Rum Ortodoks cemaatinin açıklamalarını yayımladı: Herkes dinini rahatça yaşayabiliyor

İletişim Başkanlığı, İstanbul’un Rum Ortodoks cemaatine mikrofon uzatıldığı bir video klip yayımlandı. Videoda yer alan isimler önemli mesajlar verirken, Üsküdar Kuzguncuk'taki Ayios Panteleimon Rum Ortodoks Vakfı Başkanı Sava Kotam, "Burada herkes dinini çok rahat yaşayabiliyor. Hiçbir sıkıntımız yok" dedi.

İletişim Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından Rum Ortodoks cemaatinden isimlerin açıklamalarının yer aldığı bir klip yayımlandı.

Hazırlanan video klibin yayımlandığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, "Hep birlikte Türkiye" olduğumuzun bilinciyle, eşit vatandaşlık ilkesini hayata geçirmek; milletimizin kültürel ve dini çeşitliliğini korumak için görülmemiş adımlar attık. Bu bölümde İstanbul'un Rum Ortodoks cemaatine mikrofon uzatıyoruz:" denildi.

"MÜSLÜMANLAR DA VAR OLMAYANLAR DA"

Öğrenci Alexia Kotam yaptığı açıklamada, "Klasik bir Rum değilim yani çok açık biriyim. Kendim tabii ki her çevreden arkadaşım var. Bunlar işte müslüman olanları da var müslüman olmayanları da var. En yakın arkadaşlarım mesela, şu anda aklıma gelen en yakın arkadaşım işte Türk, İzmirli. O da benim kadar değişik kültürlere açık bir insan. Ve galiba benim için arkadaşlarımı edinme şeyim asla onların dinleri ya da etnik kökenleri değil daha çok dünya görüşleri. Benim kadar liberalse benim kadar açık görüşüyse daha kolay iletişim kuruyorum. Birazcık da bizim merak etmemiz gerekiyor. İki tarafın da birbirini merak etmesi gerekiyor. İki tarafın da ya benim hiç Ermeni arkadaşım yok, benim hiç Türk arkadaşım var mı, ya benim hiç Kürt arkadaşım yok. Ben Levantenler bu konuda ne düşünüyor bilmiyorum deyip açıp okuması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

AYIOS PANTELEIMON RUM ORTODOKS VAKFI BAŞKANI: "HİÇBİR SIKINTIMIZ YOK"

Üsküdar Kuzguncuk'taki Ayios Panteleimon Rum Ortodoks Vakfı Başkanı Sava Kotam da önemli açıklamalarda bulundu.

Kotam, "Ya burada herkes bana göre çok rahat dinini şey yapabiliyor hiçbir sıkıntımız yok. Yanlızca Kuzguncukta değil bütün İstanbulda bütün kiliselerimizde pazar ayinleri oluyor. Aynı parsel içerisinde hemen bitişiğimizde sinagog var biraz devam ettiğinizde sahile indiğinizde Ermeni kilisesi bitişiğinde de cami var. Yani öyle de bir mozaik diyelim. Dört tane, kilise, havra ve cami, iki kilise hepsi bir parsel içerisinde." şeklinde konuştu.

"BAŞKAN ERDOĞAN BİZZAT ZİYARET ETTİ"

"20 yıl 10 yıl öncesine kadar kesinlikle bir iyileştirme var." diyen, tur rehberi Orhan Türker, "Bunu böyle yine ancak nostaljik ve ideal bir şekilde anlatmak istemem. Gidilecek inanılmaz yol var. Fakat evet daha çok insanlar tanınıyor mu galiba daha çok tanınıyor. Genel olarak bütün azınlıklar kendini daha rahat ifade ediyor. 10-15 yılda da vakıf malları iade edildi, en büyüğü de biliyorsunuz Büyükada Yetimhanesi Patrikhane'ye iade edildi." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın ziyaretini anlatan Türker, "Bizzat Sayın Erdoğan geldi, buluştular, ben de oradaydım tesadüf. Buyrun dedi , hayırlı olsun dedi nasıl isterseniz kullanın, bu sizindir. Bu çok büyük bir olay. Veyahut bu son yıllarda belki dikkatinizi çekmiştir , işte iki gün önce Fener'de denize haç atma olayı. Denizlere bereket gelmesi için özellikle , balıkçılara, denizcilere Hristiyan adeti işte denize haç atılıyor. Yıllar sonra son 10-15 yıldan beri tekrar yavaş yavaş yapılmaya başladı. Bugün değil bunu yasaklamak veya mani olmak devlet teşvik ediyor. Devlet başkanı çıkıp da bayramınızı kutlarız, ailenizle mutluluk içinde nice yıllara , iyi günlerde yaşayın, biz buradayız merak etmeyin, rahat rahat yaşayın; bunlar insanın duymak istediği en güzel sözler. Bunları söylüyor" dedi.