İletişim Başkanlığı PKK-YPG’nin çocukları nasıl kaçırdığını anlatan bir video yayınladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından İngilizce bir video paylaştı. Videoda terör örgütü YPG-PKK'nın çocukları kaçırması anlatılıyor. Videoda HDP-PKK ilişkisi ile Diyarbakır annelerinin örgütteki çözülmeyi nasıl hızlandırdığı da yer alıyor.

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