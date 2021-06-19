19 Haziran 2021, Cumartesi
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İletişim Başkanlığı PKK-YPG’nin çocukları nasıl kaçırdığını anlatan bir video yayınladı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından İngilizce bir video paylaştı. Videoda terör örgütü YPG-PKK'nın çocukları kaçırması anlatılıyor. Videoda HDP-PKK ilişkisi ile Diyarbakır annelerinin örgütteki çözülmeyi nasıl hızlandırdığı da yer alıyor.