14 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Ukrayna'da Savaş Konferansı'nda önemli açıklamalar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Ukrayna'da Savaş Konferansı'nda önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.04.2022 10:49
Son dakika haberine göre… İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna'da Savaş Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Fahrettin Altun, “Türkiye bölgede sorunların çözümü için çabalayan en önemli faktör. Bizim için öncelik şiddetin sona ermesi, barışın temin edilmesidir. Ukrayna’da öncelik ateşkesin sağlanması. Diplomatik çabalarımız sürecek. ” dedi
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Öncelik ateşkesin sağlanması
"Öncelik ateşkesin sağlanması"
Ayvalık’a 25 ay sonra ilk kafile
Ayvalık’a 25 ay sonra ilk kafile
Eğe’de sıcak anlar! Sirenler böyle çaldı
Eğe'de sıcak anlar! Sirenler böyle çaldı
İmamoğlu-Keating görüşmesi tepki çekti
İmamoğlu-Keating görüşmesi tepki çekti
Moskova kruvazör gemisi vuruldu mu?
Moskova kruvazör gemisi vuruldu mu?
MSÜ sınav sonuçları açıklandı
MSÜ sınav sonuçları açıklandı
Mağdur kiracının lüks merakı
Mağdur kiracının lüks merakı
Faiz kararı ne olacak?
Faiz kararı ne olacak?
Kadınların videolarını çeken 2 kişi tutuklandı
Kadınların videolarını çeken 2 kişi tutuklandı
Başkan Erdoğan’dan Yüksekova’da Mehmetçik ile yaptığı iftar sonrası önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Yüksekova'da Mehmetçik ile yaptığı iftar sonrası önemli açıklamalar
Kulislerde bomba 2023 adayı iddiası
Kulislerde bomba 2023 adayı iddiası
Erdoğan’dan Mehmetçik’e sürpriz
Erdoğan’dan Mehmetçik’e sürpriz
Daha Fazla Video Göster