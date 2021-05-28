İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan Taksim Camii paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun bugün ibadete açılacak olan Taksim Camii ile ilgili bir paylaşım yaptı. Fahrettin Altun, “İnanç, emek ve kararlılıkla bir hayal daha gerçek oluyor. Dünyanın pek çok yerinden misafirlerini ağırlayan Taksim Meydanı’na yaraşır Taksim Camii, Cuma namazında Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile ibadete açılıyor. Milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı olsun.” ifadelerini kulandı.