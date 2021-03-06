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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sansürcü sosyal medya şirketlerine sert tepki: Bunun adı dijital faşizmdir

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Giriş: 06.03.2021 11:20
Güncelleme:06.03.2021 11:30
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dijital Dünya Çalıştayı'nın açılış programında açıklamalarda bulundu. İletişim Başkanı Altun, "Ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nasıl sessizlerin sesi, mazlumların hamisi hâline geldiyse; iletişim alanında da hakikat mücadelesinin en ön saflarında yer alacaktır" dedi. Altun, "Bugün karşı karşıya olduğumuz en büyük tehditlerden biri dijital faşizmdir. Dünyanın belirli bir bölgesinde kümelenmiş bir avuç şirket, "hakikatin tekelini" ellerinde tuttuğunu iddia ediyorlar. FETÖ'yü himaye edenler büyük bir suça ortaklık yaptıklarının farkına varmalıdırlar. Biz bunu haykırmaya devam edeceğiz, bu gerçek karşısında susmayacağız" ifadelerini kullandı.
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