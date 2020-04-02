03 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Biz Bize Yeteriz' paylaşımı: İyi ki varsın Türkiyem!
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
02.04.2020

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Biz Bize Yeteriz' paylaşımı: İyi ki varsın Türkiyem!

İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası' kapsamında ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere, 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandığını duyurdu. Öte yandan Fahrettin Altun konuyla ilgili Twitter hesabından bir video paylaştı. İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası' kapsamında ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere, 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandığını duyurdu.




İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yardımlaşmanın olduğu yerde bereket, dayanışmanın olduğu yerde kardeşlik vardır.

Dayanışma ruhunu kuşanan milletimizden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek yağıyor, Türk halkı bir kez daha iyilikte yarışıyor.

İyi ki varsın Türkiyem!

#BizBizeYeterizTürkiyem" ifadelerine yer verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İyi ki varsın Türkiyem!
"İyi ki varsın Türkiyem!"
Prof. Dr. Çilingiroğlu: Türkiye ile gurur duyuyorum
Prof. Dr. Çilingiroğlu: Türkiye ile gurur duyuyorum
Halk TV'den skandal koronavirüs provokasyonu!
Halk TV'den skandal koronavirüs provokasyonu!
Gün İstiklal Harbi'nde olduğu gibi ortak düşmana karşı birleşme günüdür
"Gün İstiklal Harbi'nde olduğu gibi ortak düşmana karşı birleşme günüdür"
Bakan duyurdu! İşte sezonunu açılacağı tarih
Bakan duyurdu! İşte sezonunu açılacağı tarih
İletişim Başkanlığı paylaştı: Evlat kokusu cennet kokusudur
İletişim Başkanlığı paylaştı: Evlat kokusu cennet kokusudur
Bakanlık fırsatçı o firmaları ifşa etti!
Bakanlık fırsatçı o firmaları ifşa etti!
Kılıçdaroğlu'dan virüs siyaseti! Daha önce terörist dediği Suriyelilere bu kez sahip çıkmaya kalktı | Video
Kılıçdaroğlu'dan virüs siyaseti! Daha önce terörist dediği Suriyelilere bu kez sahip çıkmaya kalktı | Video
Ulaştırma Bakanlığından Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi paylaşımı
Ulaştırma Bakanlığından "Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi" paylaşımı
Başkan Erdoğan'dan 2 ülkenin Başbakanına mektup!
Başkan Erdoğan'dan 2 ülkenin Başbakanına mektup!
AK Parti'den infaz düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama
AK Parti'den infaz düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama
Türkiye'yi eyalet sistemiyle yönetmek istiyorlar
"Türkiye'yi eyalet sistemiyle yönetmek istiyorlar"
Daha Fazla Video Göster