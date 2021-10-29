İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan Atatürk Kültür Merkezi paylaşımı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı İstanbul Atatürk Kültür Merkezi hakkında paylaşımda bulundu. Muhalefetin iftiralarını hedef alan İletişim Başkanı Altun yaptığı açıklamada, "Yıkacaklar, ismini değiştirecekler, yok edecekler, dediler. 'Yaptırmayacağız' dediler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan halkımıza bir söz verdi, 'yapacağız' dedi. Verdiği her söz gibi bu sözünü de tuttu." ifadelerine yer verdi.