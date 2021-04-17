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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "128 milyar dolar kayıp" iftirasına yanıt

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Giriş: 17.04.2021 09:28
Güncelleme:17.04.2021 09:30
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Tam 4 yıl önce milletimizin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tercih eden Türkiye, adeta bir devrim gerçekleştirmiştir. Türkiye, yeni sistemle birlikte siyasetin günlük kısır tartışmalarından sıyrılmış istiklal, istikrar ve istikbalimiz için büyük bir adım atmıştır." dedi. Bu bağlamda "128 milyar dolar kayıp" iftirasına atıfta bulunan Fahrettin Altun, "Ülkemizin yakalamış olduğu büyüme hızından rahatsız olanlar ülkemizin ve milletimizin aleyhine dur durak bilmeyen bir iftira ve karalama kampanyasına başladı." mesajını verdi.
Altun'dan 128 milyar dolar kayıp iftirasına yanıt
Altun'dan "128 milyar dolar kayıp" iftirasına yanıt
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