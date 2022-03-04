İletişim Başkanı Altun’dan A Haber’e geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna'da saldırıya uğrayan A Haber ekibine "Geçmiş olsun" mesajı paylaştı. Altun, "Basın mensuplarımızı hedef alan bu çirkin saldırılar asla kabul edilemez. Onların her daim yanında ve haklarının arkasındayız." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN