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İletişim Başkanı Altun’dan A Haber’e geçmiş olsun mesajı

A Haber
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Giriş: 04.03.2022 09:42
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna'da saldırıya uğrayan A Haber ekibine "Geçmiş olsun" mesajı paylaştı. Altun, "Basın mensuplarımızı hedef alan bu çirkin saldırılar asla kabul edilemez. Onların her daim yanında ve haklarının arkasındayız." ifadelerini kullandı.
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A Haber’e geçmiş olsun mesajı
A Haber’e geçmiş olsun mesajı
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