04 Mart 2022, Cuma
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İletişim Başkanı Altun’dan A Haber’e geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna'da saldırıya uğrayan A Haber ekibine "Geçmiş olsun" mesajı paylaştı. Altun, "Basın mensuplarımızı hedef alan bu çirkin saldırılar asla kabul edilemez. Onların her daim yanında ve haklarının arkasındayız." ifadelerini kullandı.