10 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İletişim Başkanı Altun paylaştı! İşte Mayıs ayında yapılan yatırım ve icraatlar

İletişim Başkanı Altun paylaştı! İşte Mayıs ayında yapılan yatırım ve icraatlar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.06.2021 15:26
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden mayıs ayında yapılan yatırım ve icraatlarla ilgili paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk yüzer güneş enerjisi santralinden, Türkiye'yi kıtalararası taşımacılığın merkezi haline getirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesiminin hizmete açılmasına..." açıklamasında bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte Mayıs ayında yapılan yatırım ve icraatlar
İşte Mayıs ayında yapılan yatırım ve icraatlar
Fikir adamlarımız bize yol gösteriyor
"Fikir adamlarımız bize yol gösteriyor"
Kürsüden yalan söylemek kolay!
Kürsüden yalan söylemek kolay!
İnce Millet İttifakı'na sert eleştiri!
İnce Millet İttifakı'na sert eleştiri!
Kırgız sanatçıdan Büyük Türkiye marşı!
Kırgız sanatçıdan "Büyük Türkiye" marşı!
HDP’den ortaklarına sert tepki! Meral Akşener neyi hedefliyor? Yatırımcılar neden tehdit ediliyor
HDP’den ortaklarına sert tepki! Meral Akşener neyi hedefliyor? Yatırımcılar neden tehdit ediliyor
Küçükçekmece açıklarında 'müsilaj' adası!
Küçükçekmece açıklarında 'müsilaj' adası!
Kurban kesim bedeli açıklandı
Kurban kesim bedeli açıklandı
HDP'ye kapatma davası! 451 isme siyasi yasak isteniyor
HDP'ye kapatma davası! 451 isme siyasi yasak isteniyor
Müsilaja karşı deniz bakterileri!
Müsilaja karşı deniz bakterileri!
CHP'li belediye katliam yapıyor
CHP'li belediye katliam yapıyor
Rus turistler ne zaman gelecek?
Rus turistler ne zaman gelecek?
Daha Fazla Video Göster