İletişim Başkanı Altun paylaştı! İşte Mayıs ayında yapılan yatırım ve icraatlar

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden mayıs ayında yapılan yatırım ve icraatlarla ilgili paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk yüzer güneş enerjisi santralinden, Türkiye'yi kıtalararası taşımacılığın merkezi haline getirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesiminin hizmete açılmasına..." açıklamasında bulundu.

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