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İletişim Başkanı Altun paylaştı! Başkan Erdoğan Bakan Karaismailoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı

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Giriş: 23.07.2021 13:06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Rize'ye geldi. Erdoğan bölgede incelemelerde bulunacak. Başkan Erdoğan'ın Pazar gününe kadar bölgede olacağı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız, Trabzon'dan Rize'ye geçerken Artvin ve Rize'de yaşanan sel afeti sonrasında yürütülen çalışmalar hakkında Ulaştırma ve Altyapı bakanımız Adil Karaismailoğlu'ndan bilgi alıyor." ifadelerine yer verdi.
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