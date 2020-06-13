İletişim Başkanı Altun CHP'nin itibar suikastı girişimine Başkan Erdoğan'ın tarihi konuşmasıyla cevap verdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, CHP'nin kendisine yönelik itibar suikastına yanıt verdi. Başkan Erdoğan'ın tarihi konuşmasını paylaşan Altun, ''Durmayacağız. Çalışacağız, hep çalışacağız! Fitnecilere, #İtibarSuikasti yapmaya çalışanlara asla prim vermeyeceğiz! Hak davamızdan ayrılmayacağız. Halkımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.