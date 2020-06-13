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İletişim Başkanı Altun CHP'nin itibar suikastı girişimine Başkan Erdoğan'ın tarihi konuşmasıyla cevap verdi

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Giriş: 13.06.2020 01:10
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, CHP'nin kendisine yönelik itibar suikastına yanıt verdi. Başkan Erdoğan'ın tarihi konuşmasını paylaşan Altun, ''Durmayacağız. Çalışacağız, hep çalışacağız! Fitnecilere, #İtibarSuikasti yapmaya çalışanlara asla prim vermeyeceğiz! Hak davamızdan ayrılmayacağız. Halkımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.
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