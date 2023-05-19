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İlçelerden Başkan Erdoğan’a rekor oy! Her noktada Cumhur rüzgarı

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Giriş: 19.05.2023 11:20
Türkiye 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerini geride bıraktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu tarihi seçimi 51 ilde önde tamamladı. Cumhurbaşkanlığı yarışında birçok ilçede rekor kırdı. İşte Başkan Erdoğan'ın maratonu önde tamamladığı ilçeler ve vatandaşın görüşleri.
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