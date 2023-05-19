19 Mayıs 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İlçelerden Başkan Erdoğan’a rekor oy! Her noktada Cumhur rüzgarı
Türkiye 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerini geride bıraktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu tarihi seçimi 51 ilde önde tamamladı. Cumhurbaşkanlığı yarışında birçok ilçede rekor kırdı. İşte Başkan Erdoğan'ın maratonu önde tamamladığı ilçeler ve vatandaşın görüşleri.